Schneider glückt mit Fürth Befreiung: Sieg gegen Paderborn

Trainer Marc Schneider ist mit der SpVgg Greuther Fürth in einer extremen Drucksituation der erste Saisonsieg gelungen - und das gegen den bisherigen Spitzenreiter SC Paderborn. Kapitän Branimir Hrgota war am Sonntag in der 2. Fußball-Bundesliga beim 2:1 (1:1) im Sportpark Ronhof nach seinem Siegtor in der 73. Minute der gefeierte Spieler beim Bundesliga-Absteiger, der mit sieben Punkten zunächst einmal auf den vorletzten Tabellenplatz vorrückte.

18. September 2022 - 15:54 Uhr | dpa

Fürths Branimir Hrgota (Mitte r) jubelt mit seinem Teamkollegen Damian Michalski über sein Tor zum 2:1. © Jens Niering/dpa