Wintergruß in den Bergen: Bis zu zehn Zentimeter Neuschnee im Allgäu erwartet

Zuerst fallen Schneeflocken und Regen, dann wechselt sich die Sonne mit den Wolken ab. Nach bis zu zehn Zentimeter Neuschnee kommt zum Wochenstart die Sonne raus und heizt den Freistaat auf.

München

Das Wochenende klingt in Bayerns tieferen Lagen mit Regen und Schnee im Bergland aus. Oberhalb der 800 Meter könne es wenige Zentimeter schneien, oberhalb der 1.200 Meter bis zu fünf Zentimeter, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. In Staulagen der Allgäuer Alpen verdoppelt sich das - dort können heute rund zehn Zentimeter Neuschnee fallen.

Zu Schnee und Regen kommen starke bis stürmische Böen dazu, die heute mit 70 Kilometern pro Stunde durch Oberfranken ziehen können. Am Nachmittag wird es vor allem an den Alpen und in Oberfranken nass. Im restlichen Freistaat schaut zeitweise die Sonne raus und es bleibt trocken. Die Temperaturen belaufen sich maximal auf sechs bis elf Grad.

Schneefallgrenze steigt am Montag

Nach einer anfangs trockenen Nacht zieht in der zweiten Nachthälfte zum Montag Regen auf. Im höheren Bergland fällt weiterer Schnee. Tagsüber steigt die Schneefallgrenze gen 1.500 Meter und Regen breitet sich aus. Gegen Montagnachmittag gebe es im Nordosten kurze Gewitter, hieß es. Auf den Gipfeln der Alpen wehen orkanartige Böen mit bis zu 110 Kilometern pro Stunde. Maximal werden Temperaturen von fünf Grad an den Alpen und elf Grad am Untermain erwartet.

In der Nacht zum Dienstag lassen auch an den Alpen die Niederschläge nach. Die Temperaturen sinken auf sechs bis ein Grad. Zum Dienstag bleibt es laut DWD bewölkt, gebietsweise kann es regnen. An den Alpen und im Vorland lockert es sich zum Abend hin auf, dann bleibt es trocken. Die Temperaturen belaufen sich maximal auf acht bis 14 Grad.

Am Mittwoch kommt die Sonne raus

Südlich der Donau bleibt es in der Nacht zum Mittwoch trocken, anderswo regnet es vereinzelt. Die Temperaturen sinken auf neun bis zwei Grad. Zum Tagesstart gebe es am Mittwoch viele Wolken und örtlich Regen. Südlich der Donau starte der Tag dagegen sonnig. Im Tagesverlauf werde es auch im nördlichen Franken freundlicher. Die Höchstwerte belaufen sich den Angaben nach auf zehn Grad am Fichtelgebirge und 17 Grad im Alpenvorland.

Zur Donnerstagnacht ziehen Wolken auf, meist bleibt es trocken. In Oberbayern und Niederbayern wird es stellenweise neblig. Die Temperaturen sinken auf acht Grad am Untermain, drei Grad im Süden und im Bayerischen Wald teils auf null Grad.