Schnee, Schneeregen oder Regen am Aschermittwoch in Bayern

Das Wetter in den Faschingsferien bleibt durchwachsen. Der Frühling ist nicht in Sicht.

Am Aschermittwoch müssen sich die Menschen in Bayern wieder auf Schnee, Schneeregen oder Regen einstellen. Die Faschingsferien bleiben damit weitgehend ungemütlich, noch immer ist im Freistaat nicht einmal ein Hauch von Frühling in Sicht.

Die Temperaturen erreichen maximal sechs Grad am Alpenrand. In der Nacht zum Donnerstag soll es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) vor allem in Nordbayern erneut schneien. Gebietsweise kann es glatt werden auf den Straßen.

Am Donnerstag kann es in Unter- und Oberfranken noch leicht schneien, in Südbayern fällt eher Regen oder Schneeregen. In Oberfranken bleiben die Temperaturen im Minusbereich, im Süden des Freistaats erreichen sie bis zu fünf Grad.

Die Niederschläge der vergangenen Tage ließen derweil die Wasserstände von Flüssen vor allem im Norden Bayerns wieder steigen.

Die Lawinengefahr ist nach Angaben des Lawinenlageberichts erheblich "aufgrund von umfangreichem, störanfälligem Triebschnee". Die Lage bleibe angespannt, hieß es.

Das Wetter in München

In München startet der Tag mit einem Wechselspiel aus Sonne und Wolken bei Temperaturen um minus ein Grad. Im weiteren Verlauf ziehen zunehmend dichte Wolken auf, es bleibt jedoch trocken. Die Höchstwerte liegen bei etwa drei Grad.

Am Abend setzt Regen ein, während die Temperaturen wieder auf rund minus ein Grad sinken. In der Nacht geht der Niederschlag schließlich in Schnee über, bei Werten um null Grad. Zudem sind Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 15 und 25 Stundenkilometern möglich.