Schnee, Eis und Glätte: Wo der Winter in Bayern Einzug hält

Schnee, Frost und glatte Straßen: In Bayern bleibt es in den kommenden Tagen winterlich. Doch das sonnige Wochenende lädt – mit warmen Klamotten – zu Ausflügen ein. Aber nicht überall.

Mit frostigen Temperaturen und Schnee kann es auf den Straßen in Bayern in den kommenden Tagen glatt werden. Vor allem am Morgen sei in Lagen oberhalb von 400 Metern Vorsicht geboten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Im Bergland und bei Schneeschauern riet der DWD, auch tagsüber auf Glätte zu achten. Am Wochenende erwarten die Meteorologinnen und Meteorologen dann viel Sonnenschein in weiten Teilen des Freistaats.

Der Donnerstag soll unbeständig werden – vereinzelt mit Schneeregen und Schneeschauern. Mancherorts erwartete der DWD bis zum Morgen fünf Zentimeter Neuschnee. Im Tagesverlauf klingen die Schauer von Nordwesten ab und in Franken lockert es auf. Die Höchstwerte liegen bei null bis plus vier Grad. Bis zum Abend seien an den Alpen und den östlichen Mittelgebirgen bis zu drei Zentimeter Neuschnee möglich, in den Allgäuer und Berchtesgadener Alpen sogar bis zu zehn Zentimeter - gute Bedingungen also für den Start der Skisaison am Söllereck im Allgäu am Sonntag.

Bis zum Wochenende Schneefall möglich

Auch in der Nacht auf Freitag setzt der Prognose zufolge an den Alpen leichter Schneefall ein. Sonst soll es meist trocken bleiben, bei dichten mittelhohen Wolkenfeldern. Stellenweise wird es laut den Wetter-Experten glatt, in Franken gebietsweise neblig. Die Tiefstwerte reichen von minus eins bis minus sechs Grad. Während sich in Franken zeitweise die Sonne hervortraue, bleibe es im Rest Bayerns am Freitag vorwiegend stark bewölkt, aber trocken. An den Alpen und im südlichen Vorland könne erneut Schnee fallen.

In der Nacht auf Samstag ziehe sich der Schneefall zurück in die Alpen und klinge anschließend ab. Es wird frostig: Der DWD rechnet mit Tiefstwerten zwischen minus vier und minus neun Grad. Von den nördlichen Mittelgebirgen Richtung Donau klare der Himmel bereits nachts auf.

Sonniges, aber frostiges Wochenende

Das Wochenende soll vielerorts sonnig werden. Nur im Alpenvorland könnte Hochnebel am Samstag für graues Wetter sorgen. Am Sonntag trüben zudem dichte Wolken vom Bayerwald bis zu den Alpen den Himmel. Verbreitet kann es Dauerfrost von minus drei Grad geben, an Donau und Main seien leichte Plusgrade bis zu zwei Grad möglich. Nachts sinken die Temperaturen weiter auf sehr kalte minus 6 bis minus 11, in manchen Alpentälern bis minus 15 Grad.