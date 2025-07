Schnapsidee: Kinder in Bayern schenken Sozialpädagogen Bier

Bier als Geschenk für einen Pädagogen an der Grundschule? Diese Idee hat in Piding Eltern auf die Barrikaden gebracht. Was dahintersteckt – und warum das nicht erlaubt ist.

18. Juli 2025 - 10:19 Uhr | Kilian Pfeiffer