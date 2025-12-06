200 Fahrgäste evakuiert – Schmorgeruch in Zug auf dem Weg nach München

Ein vermutlich technischer Defekt stoppt einen Zug auf dem Weg nach München: 200 Fahrgäste müssen evakuiert werden. Die Feuerwehr ist ebenfalls vor Ort.

Hergatz - Wegen eines verdächtigen Geruchs in einem Zug auf dem Weg nach München sind am Abend rund 200 Fahrgäste im Landkreis Lindau am Bodensee evakuiert worden. Kurz nach der Haltestelle Lindau-Reutin habe man in dem Zug ein Schmorgeruch wahrgenommen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Am Bahnhof Hergatz wurde der Zug deshalb außerplanmäßig angehalten und evakuiert. Zuvor hatte das Portal "Schwäbische" berichtet.

Zug soll technisch überprüft werden

Die Feuerwehr habe den Zug nach Anhalten überprüft und den Geruch ebenfalls wahrnehmen können, aber keinen Brand feststellen können. Man gehe nach ersten Angaben des Bundespolizeisprechers von einem technischen Defekt aus. Der Zug soll am Samstag technisch überprüft werden.

Die betroffene Strecke war für gut eineinhalb Stunden gesperrt. Nach Angaben eines Bahnsprechers war ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet worden, damit die Reisenden weiter nach München reisen konnten.