Schluss mit Regenwetter – Es wird warm im München und Bayern

Nach einem wechselhaften Pfingstwochenende stellt sich im Freistaat freundlicheres Wetter ein. Die Temperaturen steigen, doch die Nächte bleiben kühl.

In Bayern steht eine freundliche und zunehmend wärmere Woche bevor. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in den nächsten Tagen Temperaturen von bis zu 27 Grad. Ausflüglerinnen und Ausflügler dürfen sich am letzten Tag des verlängerten Wochenendes über überwiegend angenehmes Wetter freuen.

Nach einem wechselhaften und teilweise stürmischen Pfingstsonntag mit vereinzelten Gewittern und lokalem Starkregen, soll der Pfingstmontag freundlich und weitgehend trocken bleiben. Von Franken bis nach Niederbayern kann es den Angaben zufolge auch mal stärker bewölkt sein, die Höchstwerte liegen bei 15 bis 22 Grad.

Wetter in Bayern: Bis zu 25 Grad am Dienstag

Der Dienstag bringt laut Angaben des DWD vor allem im Süden Bayerns viel Sonne mit sich, bei 20 bis 25 Grad. Im nördlichen Franken kann es demnach windig werden.

In den Nächten bleibt es aber noch kühl: Von Montag auf Dienstag sinken die Temperaturen örtlich auf bis zu vier Grad ab, in der Nacht zum Mittwoch werden Tiefstwerte von bis zu acht Grad erwartet. Tagsüber rechnet der DWD am Mittwoch mit Höchsttemperaturen zwischen 20 und 27 Grad, mit einem Mix aus Sonne und Wolken.