AZ-Plus
Schlüssel im Auto: Einsatzkräfte befreien Einjährigen aus Auto

Eine Mutter setzt ihren einjährigen Sohn in ihr Auto. Als sie die Tür schließt, verriegelt sich auf einmal der Wagen - in dem auch die Schlüssel liegen. Wie der Fall dennoch ein gutes Ende findet.
AZ/ dpa |
Die Einsatzkräfte schlugen die Scheibe des verschlossenen Fahrzeugs ein. (Symbolbild)
Die Einsatzkräfte schlugen die Scheibe des verschlossenen Fahrzeugs ein. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Polizei und Feuerwehr haben ein einjähriges Kind aus einem verschlossenen Auto in Aholfing (Landkreis Straubing-Bogen) befreit. Nachdem die Mutter ihren Sohn am Sonntag in den Wagen gesetzt hatte, verriegelten sich die Türen des Wagens automatisch, wie die Polizei mitteilte. Der Schlüssel sowie der Ersatzschlüssel waren beide im Auto gewesen. 

Die besorgte Mutter wählte daraufhin den Notruf. Die Einsatzkräfte schlugen die Scheibe des Wagens ein und befreiten den Einjährigen. Er blieb dabei unverletzt.

