Schlossherr gesucht! Dieses Fünf-Millionen-Anwesen sucht einen neuen Besitzer

Dieses imposante Anwesen mit Ländereien, Jagd- und Fischereirecht liegt in der Oberpfalz. Jetzt sucht ein Immobilienbüro einen neuen Besitzer. Mindestgebot: etwa fünf Millionen Euro.

Hereinspaziert: So sieht die Eingangshalle aus.

Burglengenfeld - Gut, natürlich braucht man mehr als ein bisserl Kleingeld, um dieses Kleinod im Norden Regensburgs bei Burglengenfeld zu kaufen. Doch dafür bietet das Schloss Dietldorf auch alles, was sich ein Schlossherr oder eine Schlossherrin nur so wünschen kann.

Wie das Expose des Spezialmaklers für Land- und Forstimmobilien von Engel & Völkers auflistet, geht es um weit mehr als "nur" ein Schloss: Christoph Freiherr von Schenck bietet im Auftrag der Eigentümer das Renaissanceschloss inklusive seiner Nebengebäude, Park, Wasserkraftwerk sowie land- und forstwirtschaftlichen Flächen als Gesamtensemble zum Verkauf in einem Bieterverfahren an. Einstiegsgebot: 4,9 Millionen Euro.

"Wir gehen aber davon aus, dass sich im Rahmen des Bieterverfahrens aufgrund der aktuellen Marktsituation deutlich höhere Gebote ergeben können", teilt Maike Schwerdtfeger von Engel & Völkers dazu mit.

Von Schenck sagt der AZ: "Die Nachfrage nach Landimmobilien ändert sich, auch durch Corona. Solange Sie Glasfaserkabel haben, können Sie auch in ländlichen Regionen plötzlich mittendrin sein:"

Laut Schencks GmbH, die mit dem Verkauf betraut ist, befindet sich das Anwesen, das in den Jahren 1701 bis 1706 erbaut wurde, seit jeher im Besitz einer italienischen Adelsfamilie - und wird bis heute privat genutzt.

Doch nun zieht sich die Eigentümerfamilie aus der Oberpfalz zurück. "In Dietldorf ist es (bedingt durch einen Generationswechsel) zu einem erheblichen Sanierungsrückstau gekommen, der aufgrund der Größe der Immobilie weder aus den laufenden Erträgen, noch durch Eigenkapital geschlossen werden kann", teilt Schwerdtfeger der AZ mit.

Das Schloss verfügt über 20 Räume auf drei Etagen

Was erwartet den künftigen Schlossherren aber in der Oberpfalz? Ein Schlossensemble mit Ländereien und Wasserkraftwerk. Die Makler führen aus: "Das denkmalgeschützte ehemalige Hammerschloss ist ein dreigeschossiger Walmdachbau im Stil der italienischen Spätrenaissance."

Darin kann man sich wunderbar aus dem Weg gehen: Das Schloss verfügt demnach über 20 Räume, verteilt auf Erdgeschoss und zwei Etagen. Eine kleine Schlosskapelle mit historischer Originalausstattung gibt es außerdem. Und viel zu putzen: "Insgesamt verfügt das Schloss über 100 Fenster." Geheizt wird das riesige Anwesen (gut 1.300 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche) mit Öletagenöfen.

Also eher eine Sommerresidenz? Zumindest viel Arbeit dürfte auf den neuen Eigentümer zukommen. Zentralheizung gibt es keine, schreiben die Makler. Und: "Die bauliche Substanz ist im Kern gut, benötigt jedoch umfangreiche Renovierungsarbeiten."

Der Trend geht zum Zweitschloss? Kein Problem: "Der sogenannte Schlosspark kann möglicherweise als Bauland genutzt werden", schlagen die Experten vor. Auch einige Nebengebäude gehören zum Ensemble, darunter ein Holzstadl, eine ehemalige Brennerei, Mühle und ein Forsthaus.

Womöglich gibt es schon bald einen neuen Schlossherren

Fortschrittlich: Das in den 1930er Jahren gebaute Wasserkraftwerk wurde 2009 aufwendig erneuert. Die Technik entspricht neuestem Standard, heißt es. So lasse sich nachhaltig Strom erzeugen.

Und rund ums Anwesen? 97 Hektar Acker- und Grünland sowie Mischwald gehören zum Schloss Dietldorf, ebenso ein Eigenjagdbesitz, in dem Reh- und Schwarzwild vorkommen. Außerdem verfügt das Anwesen über ein Fischereirecht auf 3,2 Kilometern.

Gibt es schon Bieter? Das verrät das Maklerbüro nicht. Aber von Schenck sagt: Der Investor sollte das denkmalgeschützte Ensemble in seiner Einzigartigkeit sanieren und nachhaltig betreiben können. Möglich wäre etwa, dort nicht nur zu wohnen, sondern auch Hochzeiten oder Tagungen sowie kulturelle Veranstaltungen anzubieten. Und: "Wir befinden uns in sehr konkreten Gesprächen". Gut möglich also, dass es bald einen neuen Schlossherren gibt.