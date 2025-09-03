AZ-Plus

Schlägerei mit Dönerspieß wegen zugeparkter Zufahrt

Ein Mann will einen Dönerladen in Bayreuth beliefern - kommt wegen eines anderen Wagens aber nicht an sein Ziel. Wenig später fliegen Fäuste.
Der Lieferant griff bei der Schlägerei laut Polizei auch zu einem Dönerspieß. (Symbolbild)
Der Lieferant griff bei der Schlägerei laut Polizei auch zu einem Dönerspieß. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa
Bayreuth

Ein Streit um eine zugeparkte Zufahrt hat in Bayreuth zu einer Schlägerei mit einem Dönerspieß und einer Metallstange geführt. Ein Lieferant eines Dönerladens habe mit seinem Wagen zu dem Betrieb fahren wollen, teilte die Polizei mit. Als er wegen des dort stehenden Fahrzeugs eines 18-Jährigen und eines 28-Jährigen nicht weiterkam, sei es am Montag zum Streit gekommen – und die Lage sei unter anderem wegen einer Sprachbarriere zwischen den Kontrahenten eskaliert.

Die drei Männer hätten sich zunächst mit Fäusten geschlagen, später seien dann auch ein Dönerspieß des Lieferanten und eine Metallstange als Waffen verwendet worden. Der Lieferant wurde wegen seiner Verletzungen laut Polizei in einem Bayreuther Krankenhaus behandelt, seine beiden Kontrahenten seien an Ort und Stelle medizinisch versorgt worden. Gegen die drei Männer werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

