Schiff leitet erneut zu dreckiges Abwasser in Donau

Bei der Kontrolle eines Kreuzfahrtschiffes auf der Donau stellen Beamte fest, dass von dort verschmutztes Abwasser in den Fluss gelangt. Es war nicht der erste solche Verstoß des Unternehmens.
Nach der Kontrolle am Wochenende ermittelt die Polizei wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen. (Symbolbild)
Nach der Kontrolle am Wochenende ermittelt die Polizei wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa
Untergriesbach

Erneut hat ein Kreuzfahrtschiff nach Angaben der Wasserschutzpolizei verschmutztes Wasser in die Donau eingeleitet. Die Beamten stellten fest, dass das Abwasser der Kläranlage des Schiffs deutlich getrübt war und nach Fäkalien roch, wie die Polizei mitteilte. Ein Schnelltest habe bestätigt, dass die gesetzlich erlaubten Grenzwerte deutlich überschritten worden seien.

Das Schiff mit 179 Passagieren und 50 Besatzungsmitgliedern war laut Polizei von Österreich nach Deutschland gereist. Die Wasserschutzpolizei habe nach der Kontrolle am Sonntagmorgen bei Untergriesbach das Auslassventil verplombt. Somit könne kein weiteres Abwasser illegal in die Donau gelangen.

Das Schiff durfte seinen Weg den Angaben nach zunächst fortsetzen - unter der Voraussetzung, dass das Abwasser bei örtlichen Kläranlagen abgegeben wird, solange die Kläranlage des Schiffs nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen die Verantwortlichen des Schifffahrtsunternehmens ein. Laut Polizei hatten Beamte bereits im Mai bei Schiffen desselben Unternehmens ähnliche Verstöße festgestellt.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

