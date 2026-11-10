Schichtausfälle bei BMW: Dieses wichtige Werk in Bayern ist betroffen

Der Autoabsatz in China geht zwar zurück, aber zumindest in Europa nimmt er zu. Doch ausgerechnet zwei Werke in Deutschland und eins in England müssen nun Schichten ausfallen lassen, was zur verzögerten Produktion Hunderter Autos führt. Das sind die Gründe.

Mitarbeiter im BMW-Werk Leipzig montieren das "Drive-Modul", die Unterbodengruppe mit Batterie, für den elektrisch angetriebenen i3. Das sächsische Werk ist von den Schichtausfällen ebenfalls betroffen.

Der globale Absatz von BMW ist zuletzt weiter zurückgegangen, doch zumindest in Europa hat es ein Plus von 2,5 Prozent gegeben. Ausgerechnet in Werken in Deutschland und England müssen nun Schichten ausfallen – die Folge: Die Fertigstellung Hunderter Autos könnte sich verzögern. Zuletzt machte der Münchner Autobauer vermehrt wegen seines angestrebten Personalabbaus von sich reden, der Grund ist aber ein anderer: "Aufgrund kurzfristiger Engpässe in der externen Teileversorgung kam bzw. kommt es derzeit zu Schichtausfällen in einzelnen BMW Group Werken", teilt der Konzern auf AZ-Anfrage mit.

Nach Angaben aus Unternehmenskreisen sollen ausschließlich in den Werken Regensburg, Leipzig und Oxford Schichten entfallen. Das Stammwerk in München ist also außen vor. BMW teilt mit: "Wir stehen in engem Kontakt mit unserem Lieferantennetzwerk und haben bereits entsprechende Maßnahmen ergriffen, um die Teileversorgung zu stabilisieren und die Produktion wieder aufzunehmen."

Verzögerte Produktion im stärksten BMW-Werk in Europa

Welche Teile fehlen, wollte BMW auf Nachfrage nicht beantworten. Anhand der betroffenen Werke lässt sich jedoch ableiten, dass die kleineren 1er- und 2er-Modelle der britischen Tochter Mini sowie die SUV-Pendants X1 und X2 und deren Elektrovarianten die Opfer der verzögerten Lieferungen sind. Ein Symptom für einen Krisenzustand bei BMW ist das jedoch nicht: Moderne Autos benötigen Tausende Komponenten, ein Problem in der Lieferkette wirkt sich dementsprechend immer empfindlich auf die Produktion aus.

Das BMW-Powerhouse in Europa: das Werk Regensburg. Rund 355.000 Fahrzeuge gingen hier 2025 vom Band. © IMAGO/imageBROKER/Hans Blossey

Das ist für den Münchner Hersteller besonders ärgerlich, weil das Werk Regensburg im Jahr 2025 der wichtigste Konzern-Standort in Europa war: Mit mehr als 355.000 produzierten Einheiten war es nach dem US-Werk in Spartanburg das zweitgrößte Einzelwerk von BMW – das sind knapp 15 Prozent aller produzierten Autos. In Leipzig wurden in demselben Zeitraum rund 260.000 Modelle montiert, in Oxford etwa 124.000 Minis.

Aber: Solche Ausfälle können laut Branchen-Kennern oft aufgeholt werden. Wie schwerwiegend diese tatsächlich sind und bis wann die Teile in allen Werken wieder verfügbar sein könnten, erläuterte BMW auf Nachfrage nicht. Hinweise, dass die Werke ganz stillgelegt werden müssen, gibt es Medienberichten zufolge nicht.

Betroffene BMW-Modelle verkaufen sich gut

Die betroffenen Modelle verkaufen sich eigentlich gut: Das kompakte Elektro-SUV iX1 weist im Vergleich zum Vorjahr ein Absatz-Plus von mehr als 15 Prozent auf, von der Verbrennervariante wurden seit Jahresbeginn mehr als 100.000 Stück abgenommen. Mini hat als einzige Gesamtmarke des Konzerns mit ihren Modellen in den ersten neun Monaten des Jahres sogar ein Absatz-Plus vorzuweisen.

Ein von den Schichtausfällen betroffenes Modell: der Elektro-SUV iX1. © IMAGO/Kabir Jhangiani

Insgesamt erwartet das Unternehmen gegenüber dem Vorjahr einen "moderaten Rückgang" beim Absatz – das entspricht zwischen fünf und 9,9 Prozent. Vor dem dritten Quartalsbericht sprach BMW noch von einem "leichten Rückgang", was übersetzt ein Minus von bis zu fünf Prozent bedeutet. Diese Erwartungskorrektur steht jedoch nicht im Zusammenhang mit den kurzfristigen Schichtausfällen.

Der Gewinn vor Zinsen und Steuern bei BMW ist mit 5,2 Milliarden Euro auf dem niedrigsten Stand seit 2020 (AZ berichtete). Der Konzern teilt in seinem Quartalsbericht mit, dass das operative Ergebnis um 35,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum geschrumpft ist. Entscheidender Treiber für den Rückgang ist der Zusammenbruch des chinesischen Automarkts. Aus Sicht des chinesischen Verbands für Personenkraftwagen (CPCA) belastet der Rückgang staatlicher Hilfen den Markt, flankiert durch die hohen Benzinpreise seit dem Iran-Krieg und der schwachen Kaufkraft vieler Verbraucher. Heißt: BMWs größtes Sorgenkind bleibt bestehen, auch wenn die Produktion in allen von den Schichtausfällen betroffenen Werken wieder reibungslos läuft.