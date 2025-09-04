AZ-Plus

Scheune fängt Feuer – mehrere Kühe sterben

In einer Scheune in Oberfranken bricht plötzlich ein Feuer aus. Für einige Tiere kommt jede Hilfe spät. Während der Löscharbeiten ist auch der Verkehr beeinträchtigt.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Mehrere Kühe sind bei dem Brand gestorben. Einige Tiere hat die Feuerwehr aber retten können. (Symbolbild)
Mehrere Kühe sind bei dem Brand gestorben. Einige Tiere hat die Feuerwehr aber retten können. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Naila

Mehrere Kühe sind bei einem Brand bei Naila (Landkreis Hof) gestorben. Die Scheune in Schottenhammer fing am frühen Morgen Feuer, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr löschte die Flammen und rettete einige Tiere aus dem Stall. Teile der Bundesstraße 173 zwischen Schwarzenbach am Wald und Naila waren während der Löscharbeiten für den Verkehr gesperrt. Warum der Brand in der Scheune ausbrach, ist derzeit noch unklar. Menschen seien nicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.