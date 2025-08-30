Scheune brennt ab - sechsstelliger Schaden
Ein Schaden im unteren sechsstelligen Bereich ist bei einem Scheunenbrand in Rauhenebrach (Landkreis Haßberge) entstanden. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Scheune bereits voll in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Sie brannte bis auf die Grundmauern nieder. Dabei wurden laut einer Polizeisprecherin auch zwei Traktoren und zwei Autos zerstört. Verletzt wurde bei dem Feuer am späten Freitagabend niemand. Die Ursache war den Angaben zufolge zunächst Gegenstand der Ermittlungen.
Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de
