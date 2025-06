Schauer und Gewitter im Freistaat – die Sonne zeigt sich aber auch

In den nächsten Tagen wird es nass. Kalt wird es aber vorerst nicht mehr. Zeigt sich auch die Sonne?

Lokal ziehen in Bayern Schauer und Gewitter auf.

Die Menschen in Bayern müssen sich in den kommenden Tagen auf ungemütlich nasses Wetter einstellen. Bereits am Sonntag ziehen ab dem Nachmittag von Westen aus Schauer und Gewitter auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Lokal sind dabei auch Hagelgrößen von drei Zentimetern, Sturmböen und Starkregen möglich.

Passendes Wetter für ein Eis gibt es zum Start der Woche nicht: Es ist überwiegend stark bewölkt. Erneut sagt der DWD Schauer und Gewitter vorher. In Unterfranken kann sich ab der zweiten Tageshälfte dann gelegentlich die Sonne zeigen. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 24 Grad.

Trotz eines sonnigen Starts in den Dienstag sollte der Regenschirm dabei sein: Es ziehen schnell wieder Regen und einzelne Gewitter auf. Der Mittwoch zeigt sich zunächst ebenfalls sonnig, von Unterfranken breitet sich dann aber eine starke Bewölkung aus. Verbreitet sind Schauer und Gewitter möglich. Im Süden sogar schwere Gewitter. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 27 Grad.