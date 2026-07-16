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Schafe büxen aus: Autofahrer kann nicht mehr ausweichen

Eine Schafherde verlässt ihre Weide und landet auf einer Straße. Ein Autofahrer kann nicht mehr rechtzeitig reagieren.
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Für die restlichen Schafe ging es zurück in den Statt.
Für die restlichen Schafe ging es zurück in den Statt. © Sven Hoppe/dpa

Eine Schafherde hat sich in Söchtenau (Landkreis Rosenheim) auf die Straße verirrt und ist von einem Auto angefahren worden. Bei dem Zusammenstoß starben fünf Schafe, ein Schaf wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein 23-jähriger Autofahrer konnte der Herde zuvor nicht ausweichen. Der Besitzer brachte die restliche Herde nach dem Unfall zurück in den Stall. Wie die Tiere aus der Weide entkamen, ist derzeit unklar.

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