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Schäferhund beißt Elfjährigen auf Schulweg – Halter flüchtet

Auf dem Weg zum Schulbus beschnuppert ein Schäferhund einen Jungen in Schwaben und beißt ihm in den Unterarm. Der Hundebesitzer spaziert weiter – ohne sich zu kümmern.
AZ/ dpa |
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Der Hundebesitzer flüchtet nach dem Angriff unerkannt. (Symbolbild)
Der Hundebesitzer flüchtet nach dem Angriff unerkannt. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Ein Elfjähriger ist in Gundelfingen (Landkreis Dillingen an der Donau) von einem Hund gebissen worden. Der Junge erlitt eine Verletzung am Unterarm, wie die Polizei mitteilte.

Der Elfjährige war demnach am Morgen auf dem Weg zum Schulbus, als ihm ein Mann mit einem angeleinten Schäferhund entgegenkam. Das Tier beschnupperte den Jungen zunächst und biss dann unvermittelt zu. Der unbekannte Hundehalter entfernte sich anschließend mit dem Tier, ohne sich weiter um den Elfjährigen zu kümmern. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

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