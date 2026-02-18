Brand in Chiemgau-Klinik: Patienten kamen in Turnhalle unter
Ein Brand hat den Saunabereich der Chiemgau-Klinik in Marquartstein (Landkreis Traunstein) zerstört. Der Schaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt, wie die Polizei mitteilte. Menschen wurden nicht verletzt.
Den alarmierten regionalen Feuerwehren gelang es laut Polizei durch rasches Eingreifen, ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäudeteile zu verhindern. Der Saunabereich brannte jedoch komplett aus.
Patienten kamen in Turnhalle unter
Patienten des Klinikums mussten ihre Zimmer verlassen und wurden vorsorglich in einer Turnhalle untergebracht. Sie konnten später wieder wohlbehalten zurückkehren.
Die Kriminalpolizei Traunstein hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Hinweise auf ein vorsätzliches Brandstiftungsdelikt liegen den Beamten zufolge derzeit nicht vor.
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen