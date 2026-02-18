In der Chiemgau-Klinik in Oberbayern bricht ein Feuer aus – die Feuerwehr kämpft gegen die Flammen im Wellnessbereich. Auch für die Patienten hatte das Folgen.

In der Chiemgau-Klinik in Marquartstein ist ein Feuer ausgebrochen, der Saunabereich wurde dabei zerstört. (Symbolbild)

Ein Brand hat den Saunabereich der Chiemgau-Klinik in Marquartstein (Landkreis Traunstein) zerstört. Der Schaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt, wie die Polizei mitteilte. Menschen wurden nicht verletzt.

Den alarmierten regionalen Feuerwehren gelang es laut Polizei durch rasches Eingreifen, ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäudeteile zu verhindern. Der Saunabereich brannte jedoch komplett aus.

Patienten kamen in Turnhalle unter

Patienten des Klinikums mussten ihre Zimmer verlassen und wurden vorsorglich in einer Turnhalle untergebracht. Sie konnten später wieder wohlbehalten zurückkehren.

Die Kriminalpolizei Traunstein hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Hinweise auf ein vorsätzliches Brandstiftungsdelikt liegen den Beamten zufolge derzeit nicht vor.