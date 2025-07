Sandro Wagner legt beim FC Augsburg los

Am Montag wird Sandro Wagner als neuer Trainer des FC Augsburg offiziell vorgestellt. Der Club setzt große Hoffnungen in den ehemaligen Assistenten von Julian Nagelsmann.

Augsburg

Mit dem offiziellen Amtsantritt von Sandro Wagner soll bei Fußball-Bundesligist FC Augsburg eine neue Ära beginnen. Der zuletzt als Assistent von Bundestrainer Julian Nagelsmann arbeitende Wagner wird am Montag (11.00 Uhr) in Augsburg als neuer Trainer bei einer Pressekonferenz über seine Ziele und Vorstellungen sprechen. Am Nachmittag findet das erste öffentliche Training unter der Leitung von Wagner statt.

Die Verantwortlichen in Augsburg erhoffen sich von Wagner als Nachfolger von Jess Thorup eine offensivere Spielweise. Der 37-Jährige soll auch für mehr Strahlkraft des FC Augsburg sorgen.

Für Wagner und seine neue Mannschaft naht nach wenigen Trainingstagen auch das erste Testspiel. Am kommenden Samstag tritt der FCA zum Aufgalopp beim Bezirksligisten TSV Gersthofen an.