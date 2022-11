Sänger Cro tritt vor NFL-Spiel in Münchner Allianz Arena auf

Sänger Cro beim Highfield Festival in der Nähe von Leipzig.

München

Der deutsche Sänger Cro soll der ausverkauften Allianz Arena vor dem NFL-Spiel am Sonntag ordentlich einheizen. Wie NFL Germany am Dienstag mitteilte, tritt der 32 Jahre alte Pop- und Rapmusiker gemeinsam mit Tänzern, Cheerleadern und Drummern vor dem Kickoff auf. München ist Gastgeber der ersten NFL-Partie in Deutschland. Die Tampa Bay Buccaneers um Quarterback-Superstar Tom Brady treffen vor rund 67 000 Football-Fans auf die Seattle Seahawks.