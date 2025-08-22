S-Bahn-Fahrgästen droht wieder Stammstrecken-Ärger

Ferien und Wochenende - das bedeutet in München bald wieder Arbeiten an der Hauptroute der S-Bahn. Das dürfte unter anderem für Festivalbesucher Folgen haben.

Am letzten Augustwochenende soll nur eine der sieben Linien über die komplette Stammstrecke fahren. (Archivbild)

München

Fahrgäste der Münchner S-Bahn müssen am letzten August-Wochenende wieder mehr Geduld auf dem Weg in die Innenstadt mitbringen - oder auf Alternativen umsteigen. Von Freitagabend, 29. August, 22.30 Uhr, bis Montagfrüh, 1. September, 4.40 Uhr, ist mit der S8 nur eine der normalerweise sieben Linien auf der Stammstrecke regulär unterwegs, wie die Bahn mitteilte. Grund dafür seien Oberleitungsarbeiten für eine neue Ausweichroute und der Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke in Laim.

Wer zum Beispiel mit S- und U-Bahn zum Superbloom-Festival am 30. und 31. August in den Olympiapark fahren will, sollte sich nach Alternativen umschauen. Die Bahn verweist dafür unter anderem auf die S1, die von Moosach direkt zum Hauptbahnhof fährt. Auch die S7 fährt regulär den Hauptbahnhof an, weil sie nicht auf den Gleisen der Stammstrecke unterwegs ist. Die S6 fährt zudem zumindest auf einem Teil der Stammstrecke.

Wer von Pasing aus in Richtung Innenstadt muss, kann in Regionalzüge umsteigen - vom Ostbahnhof kommend bietet die U-Bahn eine schnelle Alternative. Ein Blick in die Apps der Bahn und vom Münchner Verkehrsverbund (MVV) kann bei der Suche helfen.

Stammstrecken-Sperrungen sind viele S-Bahn-Fahrgäste in München seit Jahren gewohnt - vor allem an Wochenenden und in den Ferien, wenn weniger Pendlerinnen und Pendler unterwegs sind. Grund sind meist Arbeiten zur Modernisierung der vielbefahrenen Route selbst und der Bau einer zweiten S-Bahn-Tunnelroute unter der Innenstadt, die die Stammstrecke ab spätestens 2037 entlasten soll.