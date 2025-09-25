Rund um München: Pumuckl macht Durchsagen im Zug

Hurra, hurra, der Kobold mit dem roten Haar – macht jetzt auch Zugdurchsagen. Was steckt hinter dem Auftritt der Kultfigur?

München

Wer in den nächsten Tagen rund um München Zug fährt, könnte eine bekannte Stimme aus Kindheitstagen hören: Der Pumuckl macht jetzt Zugdurchsagen. Es handle sich um eine zeitlich begrenzte, kostenlose Kooperation zwischen der Deutschen Bahn und der Film- und Fernsehproduktionsfirma Constantin Film, teilte eine Sprecherin der Bahn mit. Ende Oktober kommt ein neuer Film über den Kobold mit dem roten Haar in die Kinos.

Gerade zur Wiesnzeit seien die Züge sehr stark ausgelastet und stark verschmutzt. "Deshalb war die Überlegung, Pumuckl in unseren Zügen sprechen zu lassen, um unsere Fahrgäste auf charmante und liebevolle Pumuckl-Art zur gegenseitigen Rücksichtnahme aufzurufen", hieß es. Die Durchsagen laufen während des Oktoberfests in DB Regio-Zügen.