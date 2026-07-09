Rund 18 Millionen warten: Lotto Bayern sucht noch immer nach Gewinner

70 Mal haben Menschen aus Bayern in der ersten Jahreshälfte im Lotto mindestens 100.000 Euro gewonnen – in einem Fall sogar über 40 Millionen Euro. Doch andere Gewinner werden immer noch gesucht - darunter auch zwei Lotto-Millionäre.

Am 6. August 2025 gewann ein oder eine Lottospieler/in rund 18 Millionen Euro, er oder sie hat sich bisher nicht gemeldet.(Symbolbild)

München

Zehnmal haben Lottospieler in Bayern im ersten Halbjahr 2026 über eine Million Euro gewonnen. Dazu habe es 60 Gewinne von mindestens 100.000 Euro gegeben, teilte die Präsidentin der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung, Carolin Kerschbaumer, mit. Insgesamt wurden demnach mehr als 314 Millionen Euro ausgeschüttet.

Den höchsten Gewinn erzielte mit rund 44,2 Millionen Euro ein Familienvater aus Schwaben. Das sei der vierthöchste Einzelgewinn im Lotto 6aus49 überhaupt. Den zweithöchsten Gewinn gab es im Spiel 77 mit knapp 4,2 Millionen Euro, die nach Oberbayern gingen.

Zwei Millionengewinne warten noch auf Abholer

Gesucht wird dagegen weiter nach dem Gewinner der Mittwochsziehung im Lotto 6aus49 vom 6. August 2025. Rund 18 Millionen Euro könnten eingelöst werden mit einem Spielauftrag, bei dem die Gewinnzahlen 4, 17, 20, 32, 35 und 42 angekreuzt wurden und die Superzahl 8 richtig getippt wurde. Der Gewinn verfällt laut Lotto Bayern zum Ende des Jahres 2028.

Ebenfalls noch offen sei ein Gewinn aus dem April 2024. Im Spiel 77 habe eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer aus Oberbayern mit der Losnummer 0395205 knapp 1,5 Millionen Euro gewonnen. Er oder sie könne noch bis Ende 2027 den Gewinn anfordern.

Die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung verbuchte in ihrer Halbjahresbilanz einen Gesamtumsatz von rund 642 Millionen Euro und ein Umsatzplus von 3,4 Prozent. Über 235 Millionen Euro flossen als Lotterie- und Sportwettensteuer, Gewinnabführung und Spielbankabgabe in den Bayerischen Staatshaushalt.