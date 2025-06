Rund 100.000 Euro Schaden nach Brand einer Scheune

Eine Scheune im Landkreis Kelheim brennt aus. Der Schaden ist hoch.

Painten

Bei einem Brand einer Scheune in Painten (Landkreis Kelheim) sind rund 100.000 Euro Schaden entstanden. Der Eigentümer des Gebäudes wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Mann musste nicht ins Krankenhaus. Die Scheune brannte am Samstagabend komplett aus. Angaben dazu, was sich in dem Gebäude befand, und zum Alter des Eigentümers machte die Polizei nicht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten zunächst an.