Ruhestörung im Garten? Mann stiehlt Gartenmöbel

Eine 24-Jährige soll im Garten mit Freunden zu laut gewesen sein. Ein 60-Jähriger fühlte sich derart in seiner Ruhe gestört, dass er die Gartenmöbel stiehlt, um der Geselligkeit ein Ende zu bereiten.

Eine Polizeistreife fand den Mann in seinem Auto mit einem Anhänger voller Gartenmöbel. (Symbolbild)

Lichtenfels

Ein 60-Jähriger hat in Oberfranken die Gartenmöbel einer 24-Jährigen gestohlen - angeblich, weil er sich in seiner Ruhe gestört gefühlt hat. Die 24-Jährige aus Lichtenfels saß des Öfteren mit ihren Freunden auf den Möbeln, wie die Polizei mitteilte. Das habe die Ruhe des 60-Jährigen so sehr gestört, dass er sich entschlossen habe, die Möbel am Montag zu entfernen.

Die 24-Jährige habe über ein Video von der Tat erfahren. Eine Streife fand den Dieb laut Polizei an einem Bahnübergang. Dort saß er in seinem Auto, an dem er einen Anhänger angekoppelt hatte. Die gestohlenen Gartenmöbel hatte er in den Anhänger geladen.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft musste der 60-Jährige die Gartenmöbel zur 24-Jährigen zurückbringen. Auf den 60-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen Diebstahls zu.