Rüffel für Stiko-Chef: Ausgerechnet Söder

Die Politik-Chefin Natalie Kettinger über Expertenmeinungen in Talkshows und Podcasts.

Zugegeben: Dass der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens - noch vor der Empfehlung seiner Kommission - Zweifel an der Covid-Kinder-Impfung geäußert hat, dürfte manche Eltern zusätzlich verunsichern. Markus Söder ärgert es aber aus einem anderen Grund - er möchte am liebsten alle Kinder vom Schularzt durchimpfen lassen, so wie früher.

Söder ermahnt Mertens - echt jetzt?

Mertens' Bedenken sind da hinderlich. Also wird dieser ermahnt, in Podcasts oder Talkshows künftig doch bitte keine weitreichenden Aussagen mehr zu machen - ausgerechnet von Söder! Von dem Regierungschef also, der bei Anne Will und Kollegen in Dauerschleife zugeschaltet ist, dort gerne politische Vorhaben präsentiert und parallel zur Kanzlerin Pressekonferenzen gibt, weil er bei der Ministerpräsidentenkonferenz nicht mehr am Beschlüsse-Verkündungs-Tisch im Scheinwerferlicht sitzt. Oh mei....