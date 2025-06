Rückruf wegen Glasscherben-Gefahr bei Sauerkirschen

Wer vor einigen Wochen Sauerkirschen bei Aldi Süd gekauft hat, sollte sich die Gläser noch mal genauer anschauen. Im Inneren könnte ein durchsichtiges Risiko schlummern.

Berlin

Nach dem Fund einer größeren Scherbe in einem Sauerkirschen-Glas einer bei Aldi Süd angebotenen Marke ruft die Vertriebsfirma sicherheitshalber eine komplette Produktcharge zurück.

"Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich in anderen Gläsern der Charge weitere kleine, spitze Glasstücke befinden", teilte die I. Schmidt Handelsgesellschaft in Berlin mit. Es seien inzwischen "alle notwendigen Maßnahmen" getroffen worden, um so etwas künftig zu vermeiden.

Wer zwischen 4. März und 30. April in mehreren Filialen von Aldi Süd in Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen Sauerkirschen-Gläser der Marke "Sweet Valley" gekauft und bisher nicht verbraucht hat, sollte demnach einen genaueren Blick auf den Deckelrand werfen.

Stehen dort die Produktcharge "ISBJ E16777-A03-24 178 12" und das Mindesthaltbarkeitsdatum 31.12.2027, sollten Käufer die Gläser auf keinen Fall benutzen, sondern zu den Aldi-Filialen zurückbringen - dort bekommen sie den Kaufpreis zurück.