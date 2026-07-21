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Rollstuhlfahrerin belästigt – Mutige Zeugin verhindert Schlimmeres

Eine Anwohnerin sieht aus der Ferne, wie eine Rollstuhlfahrerin bedrängt wird. Sie eilt herbei, schaltet sich ein – und kann der Polizei hinterher den entscheidenden Tipp geben. Was dann geschah.
AZ/dpa |
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Eine aufmerksame Anwohnerin hat zur Aufklärung eines mutmaßlichen Sexualdeliktes beigetragen. (Symbolbild)
Eine aufmerksame Anwohnerin hat zur Aufklärung eines mutmaßlichen Sexualdeliktes beigetragen. (Symbolbild) © Philip Dulian/dpa

Eine aufmerksame Anwohnerin ist einer betagten Rollstuhlfahrerin zu Hilfe geeilt und hat zur Aufklärung eines mutmaßlichen Sexualdeliktes beigetragen. Die Frau hatte aus der Ferne beobachtet, wie die Rollstuhlfahrerin auf einem Feldweg in Pentling (Landkreis Regensburg) von einem Mann bedrängt wurde. Sie eilte herbei und sprach den Tatverdächtigen an. "Dieser ergriff daraufhin mit seinem Kleinkraftrad die Flucht", schilderte das Polizeipräsidium Oberpfalz den Vorfall vom Donnerstagnachmittag. 

Kennzeichen führt Polizei zum Verdächtigen

Doch die Zeugin konnte sich das Nummernschild merken und brachte die Polizei so auf die Spur des mutmaßlichen Täters. "Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 61-jährige deutsche Tatverdächtige gegen den Willen der Rollstuhlfahrerin sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben", erläuterte die Polizei – und lobte ausdrücklich das couragierte Eingreifen der Anwohnerin. Der 61-Jährige wurde zwischenzeitlich einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, setzte diesen jedoch unter Auflagen außer Vollzug.

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