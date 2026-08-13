Rödental: Autofahrer erfasst Radfahrer beim Überholen

Ein junger Autofahrer hält beim Überholen nicht genug Abstand und erfasst einen Radler. Der Mann kommt schwer verletzt ins Krankenhaus. Was dem Autofahrer jetzt droht.

Rödental - Ein 46 Jahre alter Rennradfahrer ist bei Rödental (Landkreis Coburg) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hielt ein 19 Jahre alter Autofahrer beim Überholen nicht den erforderlichen Sicherheitsabstand ein.

Demnach überholte der 19-Jährige am Mittwochmorgen zwei Radfahrer. Während er zum ersten Radler ausreichend Abstand hielt, touchierte er den zweiten mit seinem Wagen. Der 46-Jährige stürzte und erlitt schwere Verletzungen am Kopf und Becken.

Polizei ermittelt gegen Autofahrer

Der Rettungsdienst brachte den Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus. Auch der Autofahrer musste ärztlich behandelt werden, er erlitt einen Schock. Das Fahrrad wurde von der Polizei sichergestellt. Der entstandene Schaden am Auto und am Fahrrad wird auf mindestens 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt gegen den Autofahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung.