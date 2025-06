Rock im Park in Nürnberg: So war das Jubiläum

So viele wie nie: Knapp 89.000 Besucher feiern bei der 30. Ausgabe von Rock im Park in Nürnberg. Wer überraschend aufgetreten ist und was die Sanitäter zu tun hatten. Die AZ war vor Ort.

09. Juni 2025 - 18:37 Uhr | Florian Pichlmaier