Rock im Park beginnt mit bangem Blick aufs Wetter

Hält das Wetter zum Geburtstag oder gibt es eine Schlammschlacht? Zum 30. Mal Rock im Park kommen so viele Musikfans wie noch nie nach Nürnberg. Gelingt die große Sause?

Nürnberg

Fast 90.000 Musikfans werden ab heute bei Rock im Park den 30. Geburtstags des Festivals feiern. Zum Jubiläum kommen so viele Besucherinnen und Besucher wie noch nie nach Nürnberg. Erstmals wird es nach Angaben des Veranstalters eine vierte Bühne geben und mit 100 Auftritten von Musikerinnen und Musikern bis Sonntag ebenfalls so viele wie noch nie.

Wie gewohnt steigt zeitgleich das Zwillingsfestival Rock am Ring in der Eifel, das dieses Jahr sein 40. Jubiläum feiert. Dort spielen zeitversetzt nahezu dieselben Bands. Headliner sind in diesem Jahr die US-Metal-Bands Slipknot und Korn sowie die britischen Rocker von Bring Me the Horizon.

Doch das Wetter könnte der großen Party auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände in Nürnberg einen Strich durch die Rechnung machen. Für alle drei Festivaltage sagt der Deutsche Wetterdienst Regen und nicht mehr ganz so sommerliche Temperaturen voraus.