Rind greift Nachbarin an: 62-Jährige wird ins Krankenhaus geflogen

Ein Stier bricht aus seinem Stall aus. Die Nachbarin möchte ihn einfangen. Doch das Rind wird aggressiv.

Die Frau wurde durch die Rinderattacke circa zwei Meter gegen eine Hausmauer geschleudert. (Symbolbild)

Ein Rind hat bei Vilsbiburg (Landkreis Landshut) eine Frau attackiert und verletzt. Die 62-Jährige wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wie die Polizei mitteilte.

Der Stier hatte sich demnach aus seinem Stall befreit und die 62-jährige Nachbarin wollte ihn einfangen. Dabei sei das Tier auf die Frau losgegangen. Die Frau sei circa zwei Meter weit gegen eine Hausmauer geschleudert und verletzt worden.

Gegen den Besitzer des Stiers wird den Polizeiangaben zufolge wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.