Restaurant entsorgt 270 Liter Frittierfett in Restmülltonne

Ein Mitarbeiter der Müllabfuhr möchte eine Restmülltonne zum Müllfahrzeug rollen – doch sie ist ungewöhnlich schwer und kippt um. Was war darin?

270 Liter passen in eine herkömmliche Restmülltonne. (Symbolbild)

Pegnitz

Mitarbeiter der Müllabfuhr haben vor einem Restaurant in Oberfranken eine bis oben hin mit Frittierfett gefüllte Restmülltonne aufgefunden. Als ein Arbeiter die Tonne in Pegnitz (Landkreis Bayreuth) in Richtung des Müllfahrzeugs rollen wollte, kippte sie aufgrund ihres hohen Gewichts um, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Dabei verteilten sich rund 270 Liter Öl auf der Straße.

Streifenpolizisten fanden heraus, dass das Öl aus dem Restaurant ungesichert und in großer Menge direkt in die Restmülltonne geschüttet worden war – statt es, wie gesetzlich vorgeschrieben, über ein spezialisiertes Unternehmen entsorgen zu lassen.

Der Verantwortliche muss nun laut Polizei nun mit einem Bußgeld wegen unerlaubter Müllentsorgung rechnen. Die ausgelaufene Flüssigkeit wurde von der Straßenmeisterei abgestreut und gebunden. Es kam zu kleineren Verkehrsbehinderungen, hieß es weiter.