"Restaurant des Jahres": Diese Gastro am Tegernsee hat sich neu erfunden

Einst kochte Christian Jürgens in der Überfahrt und musste wegen eines Skandals gehen. Nachfolgerin Cornelia Fischer und ihr Team haben das Restaurant in Rottach-Egern nun neu erfunden und bekommen dafür in kürzester Zeit eine Auszeichnung.

Das Restaurant Überfahrt im Althoff Seehotel Überfahrt in Rottach-Egern darf sich ab sofort "Restaurant des Jahres 2026" nennen.

Diese Auszeichnung bekam das Lokal am Tegernsee vom Gourmet-Magazin "Der Feinschmecker". Restaurantleiter ist Johannes Gahberger, die Küchenchefin heißt seit Herbst 2024 Cornelia Fischer.

Zweite Auszeichnung in kurzer Zeit

Sie folgte auf Christian Jürgens, der seine Stelle nach einem Skandal um Mitarbeiter-Schikane verlassen musste. Das Restaurant scheint nun wieder einen Lauf zu haben: Erst im vergangenen November bekam die Überfahrt-Weinexpertin Marie Christin Baunach den Falstaff-Titel "Sommelière des Jahres".

Sommelière Marie Christin Baunach (l.), Chef-Köchin Cornelia Fischer und Restaurantleiter Johannes Gahberger. © Althoff Seehotel Überfahrt

Aktuell finden große Umbauarbeiten in dem Luxus-Hotel statt, deswegen musste es wochenlang komplett geschlossen bleiben. Auf AZ-Anfrage teilte das Hotel im Januar dazu mit: "Neben der grundlegenden Renovierung des Beauty- und Spa-Bereichs mit Innenpool, Saunen und Ruheräumen werden auch der Spa-Shop sowie die Spa-Rezeption in das Erdgeschoss verlegt."

Nach großem Umbau ist bald wieder geöffnet

Laut einer Althoff-Mitteilung ist das Restaurant ab 4. März wieder regulär geöffnet.

"Diese Auszeichnung ist für uns ein besonderer Moment, weil sie sichtbar macht, wofür dieses Restaurant steht: konsequente Weiterentwicklung, Präzision und ein starkes Zusammenspiel aus Küche, Wein und Service", sagt General Manager Vincent Ludwig.

Ein Blick ins Restaurant. © Wolfgang Stahr

Küchenchefin Cornelia Fischer sagt: "Dass ‚Der Feinschmecker‘ die Überfahrt als ‚Restaurant des Jahres 2026‘ würdigt, ist Bestätigung und Ansporn zugleich – sowohl für mein Team und mich als auch für den Tegernsee als kulinarische Destination."

Der Neustart des Restaurants "ist eine Leistung"

Vom Magazin "Feinschmecker" selbst heißt es dazu: "Ein so namhaftes Restaurant nach einer Pause komplett neu zu erfinden und mit zeitgemäßem Geist zu erfüllen, das ist eine Leistung."

Zu verdanken sei dies zum einen Hoteldirektor Vincent Ludwig und der Althoff Collection, aber vor allem auch "den hoch motivierten Akteuren im Restaurant: Küchenchefin Cornelia Fischer, Sommelière Marie Christin Baunach und Restaurantleiter Johannes Gahberger".