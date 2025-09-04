AZ-Plus
  Rentner beleidigt und schlägt Jugendliche wegen lauter Musik

Rentner beleidigt und schlägt Jugendliche wegen lauter Musik

Zu laute Musik in der Straßenbahn und plötzlich eskaliert der Streit: Ein Rentner schlägt zu.
Der Senior schlug einen der Jugendlichen. (Symbolbild)
Der Senior schlug einen der Jugendlichen. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa
Würzburg

Weil ihre Musik aus seiner Sicht zu laut war, hat ein Rentner zwei Jugendliche in Würzburg beleidigt und einen von ihnen geschlagen. Alle drei waren in einer Straßenbahn in der Innenstadt unterwegs, als sich wegen der Musik ein Streit entwickelte, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe der Senior die Jugendlichen im Alter von 12 und 13 Jahren beleidigt. Die Jugendlichen haben demnach anschließend die Musik leiser gemacht, dennoch schlug der Rentner zu. Der Jugendliche musste nach dem Schlag nicht ärztlich behandelt werden. Gegen den Rentner wird wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

