Rennradfahrer prallen ungebremst gegen Traktor mit Mähwerk

Zwei junge Rennradfahrer sind in Schwaben mit hohem Tempo unterwegs, als vor ihnen ein Traktor samt Mähwerk rückwärts aus einer Hofeinfahrt fährt. Es kommt zum Zusammenstoß.

Die beiden 18 und 19 Jahre alten Radfahrer kamen nach dem Zusammenstoß in Krankenhäuser. (Symbolbild)

Fünfstetten

Zwei Rennradfahrer sind im schwäbischen Landkreis Donau-Ries mit dem Mähwerk eines Traktors zusammengestoßen und verletzt worden. Die beiden Radfahrer fuhren mit rund 40 Kilometern pro Stunde auf einer abschüssigen Straße durch Fünfstetten, als der Traktorfahrer rückwärts aus einer Hofeinfahrt fuhr, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe der Traktorfahrer die 18 und 19 Jahre alten Radfahrer übersehen.

Die Radler prallten Polizeiangaben zufolge ungebremst gegen das am Heck des Traktors angebrachte Mähwerk und stürzten. Der 18-Jährige wurde laut Polizei leicht, der 19-Jährige schwer verletzt. Den Angaben nach trugen beide Helme. Die Polizei ermittle nun zum genauen Unfallhergang.