Reizgas versprüht? Polizei ermittelt

Bei einem vermeintlichen Gasaustritt in Waldkraiburg werden vier Menschen verletzt. Nun sucht die Polizei nach einem Unbekannten.

Die Feuerwehr ging in Waldkraiburg einem möglichen Gasaustritt nach. (Symbolbild)

Waldkraiburg

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der im oberbayerischen Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) möglicherweise Reizgas in einem Wohn- und Geschäftsgebäude am Stadtplatz versprüht haben soll. Es habe "vermutlich eine unbekannte Person Reizgas im Aufzug beziehungsweise einem der oberen Stockwerke versprüht", teilte die Polizei mit - und bat mögliche Zeugen, sich zu melden.

Das Gebäude war am Mittwochnachmittag geräumt worden, nachdem Gasgeruch im Gebäude festgestellt worden war. 35 Menschen wurden in eine im Rathaus eingerichtete Erstversorgungsstelle gebracht, vier von ihnen, darunter ein Polizist, kamen ins Krankenhaus.