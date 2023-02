Reiseverkehr zum Beginn der Faschingsferien: Auffahrunfälle

Zum Start in die Faschingsferien hat es vor allem im Süden Bayerns viel Reiseverkehr gegeben.

Rosenheim

Im Alpenvorland in Oberbayern sei es am Samstagmorgen zu einigen Auffahrunfällen und nachfolgenden Staus gekommen, teilte die Polizei mit.

In den Grenztunneln bei Farchant und Füssen wurden Fahrer in Richtung Österreich vermehrt in Blöcken durchgelassen. Dabei wird die Ampel vor dem Tunnel kurzzeitig auf Rot geschalten, damit die Zahl der Fahrzeuge darin kontrolliert werden kann.

Das soll nach Polizeiangaben Staus im Tunnel selbst vorbeugen. Am Samstag, dem Hauptreisetag, seien vor allem Fahrzeuge aus dem Norden Deutschlands, Belgien und den Niederlanden in den Süden unterwegs gewesen.