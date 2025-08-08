AZ-Plus

Reinigungskräfte finden Blutlache in Zug

Eine Blutlache in einem abgestellten Zug wirft Fragen auf. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Laut Polizei ist zunächst unklar, ob eine Gewalttat vorliegt. (Symbolbild)
Laut Polizei ist zunächst unklar, ob eine Gewalttat vorliegt. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Mühldorf am Inn

Reinigungskräfte haben in einer abgestellten Regionalbahn am Bahnhof Mühldorf am Inn eine Blutlache entdeckt. In unmittelbarer Nähe lagen ein Stachelarmband mit befestigter Schnur sowie mehrere blutverschmierte Taschentücher, wie die Polizei mitteilte. Das Armband sei dazu geeignet, Verletzungen zu verursachen. Doch ob eine Gewalttat stattgefunden habe, sei zunächst unklar. Die Beamten stellten das Armband den Angaben zufolge sicher.

Die Bahn war am Donnerstagabend zwischen 18.00 und 19.30 Uhr auf der Strecke zwischen München und Mühldorf am Inn im Einsatz. Die Polizei ermittelt nun und sucht Zeugen.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.