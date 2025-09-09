AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • Reihenhäuser nach Brand nicht bewohnbar - Polizei ermittelt

Reihenhäuser nach Brand nicht bewohnbar - Polizei ermittelt

Ein Dachstuhlbrand hat schwere Folgen: Mehrere Reihenhäuser sind nicht bewohnbar. Bewohner und Feuerwehrleute werden leicht verletzt. Und die Brandursache?
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Der Dachstuhl eines Reihenhauses war in Brand geraten. Das Feuer griff auf die angrenzenden Häuser über. (Symbolbild)
Der Dachstuhl eines Reihenhauses war in Brand geraten. Das Feuer griff auf die angrenzenden Häuser über. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Straubing

Nach einem Brand sind vier Reihenhäuser in Straubing nicht mehr bewohnbar. Das sagte ein Polizeisprecher. Die Kriminalpolizei werde am Dienstag die Brandstelle untersuchen, um die Ursache des Feuers herausfinden zu können. 

Am Montag war der Dachstuhl eines Reihenhauses in der niederbayerischen Stadt in Brand geraten. Das Feuer griff auf die angrenzenden Häuser über. Drei der elf Bewohner erlitten nach Angaben der Polizei leichte Rauchvergiftungen. Vier Feuerwehrleute wurden ebenfalls verletzt.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.