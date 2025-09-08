Regnerische letzte Ferienwoche in Bayern und München

Wer vor Schulbeginn noch Ausflüge plant, sollte an wetterfeste Kleidung denken: Der DWD sagt Regen, Gewitter und sinkende Temperaturen voraus. Wo wird es nass?

Nach einem freundlichen Wochenende gönnt sich die Sonne in der letzten Ferienwoche erneut eine Pause. Wer vor dem Schulstart noch einmal Ausflüge unternehmen möchte, sollte also lieber auf Indoor-Aktivitäten setzen. Ab Montagnachmittag ist bereits an den Alpen und in der Westhälfte Bayerns mit einzelnen Schauern oder Gewittern zu rechnen, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Trübe Aussichten für München: Regen kündigt sich vor allem für Dienstag und Mittwoch an

Mit einer geringen Wahrscheinlichkeit komme es im Südwesten des Freistaats sowie in Unterfranken zu Starkregen. Dann können binnen kurzer Zeit Mengen um 20 Liter pro Quadratmeter fallen, so die Meteorologen. Laut Wetter Online ist für München am heutigen Montag ein voraussichtlich trockener Mix aus Sonnen und Wolken zu erwarten. Die Temperatur soll dabei im Laufe des Tages auf 23 Grad steigen.

Die Regenwahrscheinlichkeit für die Landeshauptstadt beziffert Wetter Online für Montag dennoch mit 50 Prozent, am Dienstag (70 Prozent) und Mittwoch (80 Prozent) könnte es dann richtig nass werden.

Wetter in Bayern und München: Temperaturen sinken

Am Dienstag ziehen den DWD-Prognosen zufolge Regenwolken über den ganzen Freistaat. Einzelne Gewitter seien da nicht ausgeschlossen. Vor allem in Franken sei auch mit kräftigen Niederschlägen zu rechnen, hieß es. Auch am Mittwoch könne es von Süden her nass werden.

Während der Montag in Bayern mit Höchstwerten von 21 bis 25 Grad noch einmal recht warm wird, sinken die Temperaturen in den darauffolgenden Tagen.

So prognostizieren die Meteorologen für Dienstag Maximaltemperaturen von bis zu 18 Grad im Allgäu und 23 Grad an der Donau. Am Mittwoch bleibt es demnach bei Maximalwerten zwischen 17 und 22 Grad.