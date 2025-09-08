AZ-Plus

Regnerische letzte Ferienwoche im Freistaat

Wer vor Schulbeginn noch Ausflüge plant, sollte an wetterfeste Kleidung denken: Der DWD sagt Regen, Gewitter und sinkende Temperaturen voraus. Wo wird es nass?
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Am Dienstag sollen Regenwolken über den ganzen Freistaat ziehen. (Symbolbild)
Am Dienstag sollen Regenwolken über den ganzen Freistaat ziehen. (Symbolbild) © Malin Wunderlich/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

München

Nach einem sonnigen Wochenende macht die Sonne in der letzten Ferienwoche eine Pause. Wer vor dem Schulstart noch einmal Ausflüge unternehmen möchte, sollte lieber auf Indoor-Aktivitäten setzen. Ab Montagnachmittag ist bereits an den Alpen und in der Westhälfte Bayerns mit einzelnen Schauern oder Gewittern zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Mit einer geringen Wahrscheinlichkeit komme es im Südwesten des Freistaats sowie in Unterfranken zu Starkregen. Dann können binnen kurzer Zeit Mengen um 20 Liter pro Quadratmeter fallen, so die Meteorologen.

Am Dienstag ziehen den Prognosen zufolge Regenwolken über den ganzen Freistaat. Einzelne Gewitter seien da nicht ausgeschlossen. Vor allem in Franken sei auch mit kräftigen Niederschlägen zu rechnen, hieß es. Auch am Mittwoch könne es von Süden her nass werden. 

Am Montag bleibt es mit Höchstwerten von 21 bis 25 Grad noch einmal recht warm. In den darauffolgenden Tagen sinken die Temperaturen. So prognostizieren die Meteorologen für Dienstag Maximaltemperaturen von bis zu 18 Grad im Allgäu und 23 Grad an der Donau. Am Mittwoch bleibt es demnach bei Maximalwerten zwischen 17 und 22 Grad.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.