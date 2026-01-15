AZ-Plus

Regen und milde Temperaturen in Bayern

Das Tauwetter geht weiter. Milde Temperaturen und Regen lassen den Schnee in Bayern matschig werden und schmelzen.
In Bayern hält das Tauwetter an.
In Bayern hält das Tauwetter an. © Ute Wessels/dpa

Der Schnee in Bayern schwindet, Neuschnee ist in den kommenden Tagen nicht absehbar. Stattdessen soll es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge regnen. Vor allem nördlich der Donau soll es am Vormittag nass werden. Im Süden soll es dagegen trocken bleiben und vom Südwesten her soll sich laut den Meteorlogen immer mehr die Sonne durchsetzen. Die Temperaturen dürften sich zwischen 2 Grad an der unteren Donau und 12 Grad am Alpenrand einpendeln.

In der Nacht zum Freitag soll es im Bayerischen Wald mit minus 6 Grad am kältesten werden. Tagsüber soll es laut DWD-Prognose im Osten und an der Donau oft neblig-trüb, ansonsten aber trocken und sonnig sein.

