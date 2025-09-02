AZ-Plus
Unwetterwarnung in Bayern – doch eine gute Nachricht gibt es

Passend zum meteorologischen Herbstanfang am Montag soll es auch die ganze Woche regnen und gewittern. Doch der Deutsche Wetterdienst hat auch eine gute Nachricht für Bayern.
AZ/dpa
Der Deutsche Wetterdienst hat viel Regen im Wochenausblick. (Symbolbild)
Der Deutsche Wetterdienst hat viel Regen im Wochenausblick. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa
Gewitter und Regen begleiten die Menschen in Bayern diese Woche. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigte für Dienstag Gewitter, Starkregen und Hagel an. Zum Abend kann die Sonne rauskommen, es bleibt aber kühl bei 16 bis 20 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch soll es nebelig werden, vor allem in Niederbayern. Und auch am Mittwoch stehen gelegentlich Regen sowie einzelne Schauer in der Vorhersage. Nachmittags soll es hingegen sonnig werden, bei 19 bis 24 Grad.

Für Donnerstag kündigt der DWD Regen und Gewitter an. Mit Temperaturen von 21 bis 26 Grad wird es immerhin etwas wärmer. Und auch der Freitag bleibt dem Motto der Woche mit Regen und Gewittern treu.

  HanneloreH vor 6 Minuten

    Unwetterwarnung ? Ist hier die Übertreibung schon dabei oder kommt die erst noch???

  AufmerksamerBürger vor 27 Minuten

    Was ist mit der Klimakatastrophe, die einen schönen langen Sommer verspricht und derentwegen Steuern und Abgaben erhöht und ganze Heizsysteme herausgerissen werden zugunsten von Wärmepumpen?

