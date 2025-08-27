AZ-Plus

Regen und Gewitter: Das kommt jetzt auf Bayern zu

Bis zu 25 Liter Regen pro Quadratmeter in einer Stunde sind laut Wetterdienst in Franken und an den Alpen wahrscheinlich. Etwas trockener kann es zum Ende der Woche werden.
Vor allem in Franken und an den Alpen erwartet der DWD Regen und einzelne Gewitter. (Symbolbild)
Vor allem in Franken und an den Alpen erwartet der DWD Regen und einzelne Gewitter. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa
Vor allem in den Alpen und Franken ist am Nachmittag und Abend ein Regenschirm eine empfehlenswerte Begleitung: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit Regen und einzelnen Gewittern. 

Während es am Mittag noch Sonne und Wolken geben soll, sind laut den Wetterexperten in Franken und an den Alpen einzelne Gewitter mit Starkregen um 25 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde wahrscheinlich. Auch stellenweise Sturm zwischen 75 und 85 Kilometer pro Stunde sowie Hagel bis 2 cm seien möglich. Die Temperaturen liegen demnach bei 24 Grad im Bayerwald bis 29 Grad am Untermain.

In der Nacht auf Donnerstag erwartet der DWD vor allem in Franken starke Gewitter. Besonders im westlichen Fragen sei Starkregen lokal mit bis über 25 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde, und über 35 Litern in drei bis sechs Stunden wahrscheinlich. 

In München gibt es am Mittwoch einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Tageshöchstwerte liegen bei etwa 26 °C, abends sinkt das Thermometer auf etwa 22 °C, bevor es dann am frühen Donnerstagmorgen zu leichten Regenschauern kommen kann. 

Donnerstag im Südosten anfangs trocken

Bewölkt und im Südosten Bayerns anfangs trocken soll der Donnerstag beginnen. Ansonsten erwarten die Meteorologen verbreitet Regen und vereinzelt Gewitter. Die Temperaturmaxima liegen demzufolge zwischen 19 Grad im Allgäu und 25 Grad an der unteren Donau. 

Kurzzeitig meldet sich die Sonne am Freitag zurück. In Franken soll es nur vereinzelt nass werden. Ansonsten rechnet der DWD gebietsweise mit Regen.

