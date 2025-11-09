Regenjacke bleibt im Einsatz: Bayern-Wetter bleibt grau und nass

Schirm, Regenjacke und Geduld sind gefragt: In Bayern setzt sich die Sonne nur zögerlich gegen Regen, Nebel und Schnee durch.

Auch in der kommenden Woche werden die Menschen in Bayern Schirm und Regenjacke benötigen. Bereits am Sonntag soll es verbreitet leichten Regen und Sprühregen geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Zudem rechnen die Experten teilweise mit Nebel. Im Bayerischen Wald kann demnach auch oberhalb von etwa 700 bis 800 Meter etwas Schnee fallen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 7 und 11 Grad. In den Mittelgebirgen werden um die 5 Grad erwartet.

Die neue Woche startet ebenfalls regnerisch. Vor allem am Montagvormittag ist von Franken bis zum Bayerischen Wald mit Niederschlag zu rechnen. An den Alpen scheine öfter die Sonne, so die Wetterexperten. Im Laufe des Tages lockert es im ganzen Freistaat auf.

Auch am Dienstag ziehen Regenwolken von West nach Ost über das Land, danach blickt immer häufiger die Sonne durch. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 7 Grad an den östlichen Mittelgebirgen und 12 Grad in Schwaben und am Untermain.