Regen, Gewitter und etwas Sonne in Bayern

Wer demnächst draußen unterwegs ist, sollte besser einen Regenschirm einpacken: Das Wetter in Bayern zeigt sich in den kommenden Tagen vor allem von seiner nassen Seite.

München

Das Wetter in Bayern zeigt sich in den kommenden Tagen von seiner wechselhaften Seite. Dabei bleibt es häufig nass, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In Franken sei demnach am Mittwoch bereits am Vormittag mit schauerartigem Regen zu rechnen. Nachmittags ziehen von Westen dann teilweise kräftige Gewitter auf. Dennoch sollen die Temperaturen auf bis zu 20 Grad in der Rhön und 29 Grad im Südosten Bayerns ansteigen.

In der Nacht zum Donnerstag soll es dann weiter regnen, begleitet von stärkeren Gewittern. Im Verlauf des Tages soll es in Franken trockener werden, sonst bleibt es regnerisch. Immer wieder lässt sich den Angaben nach auch die Sonne blicken. Mit Temperaturen von 18 bis 23 Grad kühlt es laut DWD etwas ab. Dazu kommt mäßiger, in Teilen Frankens und Schwabens auch stark böiger Südwestwind.

Zum Wochenende hin können die Menschen im Freistaat dann doch noch mit etwas Sonne rechnen. Ganz trocken soll es aber nicht bleiben: Im nördlichen Franken kündigt der DWD am Freitag Regenschauer an. Die Temperaturen sollen auf 20 Grad an der Rhön und 27 Grad entlang des Inns steigen.