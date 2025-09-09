AZ-Plus
Regen, Blitz und Sonne: Der Herbst mischt Bayern kräftig auf

Wolken, Regen und vereinzelte Gewitter: Der Himmel über Bayern zeigt sich in den kommenden Tagen oft herbstlich grau. Doch manchmal setzt sich auch die Sonne durch.
AZ/dpa |
Den Regenschirm sollte man in der letzten Ferienwoche in Bayern griffbereit haben. (Symbolbild)
Viel Regen, ein wenig Gewitter und dann auch mal ein bisschen Sonne: Der Dienstag im Freistaat hat laut dem Deutschem Wetterdienst (DWD) ein breites Spektrum anzubieten. Demnach ziehen zunächst von Südwesten teils kräftige Regenfälle über Bayern. Örtlich könne es auch blitzen und donnern. Auf dem Weg nach Nordosten schwäche sich der Regen dann ab.

Wenn es nicht gerade regnet, stehen laut DWD die Chancen auf Sonne nicht schlecht: Im Osten zeigt sie sich am Vormittag, am Nachmittag dann vor allem im Westen. Die Temperaturen liegen bei 18 bis 23 Grad.

Der Mittwoch startet vor allem an der Donau und im nördlichen Alpenvorland mit dichtem Nebel. Auch im weiteren Verlauf soll es mit vielen Wolken und erneutem Regen herbstlich trüb bleiben. Wolkig und regnerisch geht es laut DWD auch am Donnerstag und am Freitag weiter. Am Donnerstag bekommt man jedoch vor allem gegen Abend auch öfter mal die Sonne zu sehen.

