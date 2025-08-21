RB-Kapitän Raum: "Natürlich zählt das Ergebnis"

Nach durchwachsener Vorsaison, wo RB Leipzig alle Ziele verfehlt, fordert Nationalspieler Raum eine Rückkehr zu alter Führungsstärke als Top-Mannschaft. Als Neu-Kapitän möchte er vorangehen.

Leipzig

RB Leipzigs neuer Kapitän David Raum fordert von seinem Team wieder eine Führungsrolle in der Bundesliga. Noch so eine schwache Leistung wie in der Vorsaison mit dem erstmaligen Verpassen der internationalen Startplätze sei nicht akzeptabel. "Es war ein Auf und Ab, was einer Top-Mannschaft nicht würdig ist. Aber jetzt haben wir eine neue Mannschaft und ein neues Trainerteam. Es gilt, wieder in unsere alte Rolle als Top-Mannschaft zurückzukehren und uns wieder dahin zu bringen, wo wir hingehören", sagte der Nationalspieler dem "Kicker" (Donnerstag).

"Natürlich zählt das Ergebnis"

Vor dem Eröffnungsspiel beim FC Bayern München am Freitag (20.30 Uhr) wissen die Sachsen allerdings nach durchwachsenen Testspielergebnissen nicht so richtig, wie ihre Leistungsfähigkeit einzuschätzen ist. "Für uns ist das ein guter Gradmesser, bei dem wir sehen werden, wo wir stehen. Wir kommen aus einer durchwachsenen Saison. Da ist wichtig, wie man sich in so einem Spiel präsentiert. Natürlich zählt das Ergebnis, aber es ist auch für das eigene Gefühl von Bedeutung", sagte Raum.

Raum erstmals RB-Kapitän

Für den Linksverteidiger ist der Saisonauftakt beim deutschen Rekordmeister ein besonderes Spiel. Erstmals führt er das RB-Team als Kapitän an. "Als der Trainer vergangene Woche verkündet hat, dass ich dieses Jahr Kapitän dieser Mannschaft sein darf, habe ich den ganzen Tag das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht bekommen", sagte der 27-Jährige, der sich selbst in die Pflicht nimmt: "Ich sehe mich als Kapitän in der Verantwortung, darauf zu achten, dass der Zusammenhalt stimmt. Wichtig ist, dass man auf und neben dem Platz ehrlich zueinander ist, dann darf der Ton ruhig auch mal ein bisschen rauer sein."