Razzia im Rockermilieu in Bayern, Sachsen und Thüringen
Die Polizei durchsucht seit dem frühen Morgen in einer großangelegten Aktion mehrere Objekte in Südthüringen, Bayern und Sachsen. Die Aktion seien Teil von Ermittlungen gegen Menschen aus dem Rockermilieu mit dem Tatvorwurf Räuberische Erpressung, teilte das Landeskriminalamt Thüringen mit. Die Durchsuchungen dienen der Sicherstellung von Beweismitteln, wie es hieß.
Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de
